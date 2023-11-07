الزكاة بشمال كردفان تناقش إعداد مقترحات موازنة العام ٢٠٢٤م

ترأس الاستاذ موسى يوسف محمد أمين امانة ديوان الزكاة بالولاية المكلف يمقر أمانة الزكاة بشمال كردفان بمدينة الابيض، اجتماعا موسعا لاعداد مقترحات موازنة العام ٢٠٢٤م بحضور مديري الادارات التخطيطية ومديري المحليات. وقال الاستاذ موسى يوسف محمد امين الزكاة المكلف بالولاية أن الموازنة تأتي في ظل ظروف استثنائية تمر بها البلاد بسبب الحرب والتي تمثلت في ارتفاع الاسعار والخدمات وزيادة معدلات التضخم مما كان لذلك تأثير مباشر في اعداد موازنة العام 2024 والتي ارتكزت على الموجهات العامة للموازنة. واضاف موسى يوسف أن موازنة هذا العام ستشهد مرونة في الصرف وتخصيص مبالغ للكوارث والصرف المباشر على العلاج والغذاء وخفض نسبة الفقر بالولاية. سونا

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