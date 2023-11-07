قال مصادر للجزيرة بأن هنالك اتفاق بين وفدي الجيش والدعم السريع بمفاوضات جدة على فتح ممرات آمنة إنسانية لتسهيل وصول المساعدات للمتضررين من الحرب في مناطق سيطرة الطرفين. الجزيرة – السودان

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