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اتفاق بين وفدي الجيش والدعم السريع بمفاوضات جدة على فتح ممرات آمنة إنسانية

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Asma Osman 0 تبليغ

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قال مصادر للجزيرة بأن هنالك اتفاق بين وفدي الجيش والدعم السريع بمفاوضات جدة على فتح ممرات آمنة إنسانية لتسهيل وصول المساعدات للمتضررين من الحرب في مناطق سيطرة الطرفين.

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الجزيرة – السودان

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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