مدينة خيال علمي للفضاء في السعودية بـ1.3 مليار دولار

تعتزم السعودية إنشاء “مدينة الخيال العلمي للفضاء” (mars war) بتكلفة استثمارية تصل إلى 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) في مرحلتها الأولى، وقد تصل إلى أكثر من 20 مليار ريال في مرحلتها النهائية، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.

خلال فعاليات “منتدى الطائف للاستثمار” التي انطلقت يوم الأحد، جرى التوقيع على عقود استثمارية بين شركات محلية وأخرى صينية وكورية بأكثر من 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار)، بحسب تقرير نشرته الوكالة، وذلك لإنشاء مشروعات في محافظة الطائف في المجالات الصناعية والسياحية والعلمية.

تضمّنت هذه العقود إنشاء “مدينة الخيال العلمي للفضاء”، وهي عبارة عن مشروع سياحي يقام على أرض جامعة الطائف مع “مجموعة بكين للتقنية” التي تضم جامعة وشركات حكومية وإعلانية صينية، حيث يتضمن بناء مدينة متكاملة مستوحاة من الفضاء، وخصوصاً كوكب المريخ.

اشتملت العقود أيضاً بحسب “واس” على إنشاء مركز معلومات للطوارئ مع شركة “تشاينا موبايل” الصينية بقيمة ملياري ريال، ليدعم مركز الشركة المزمع إنشاؤه في محافظة جدة، وكذلك إنشاء مشروع المادة الإضافية للبلاستيك بقيمة 600 مليون ريال، وهي مادة تضاف إلى صناعة البلاستيك في المملكة ليكون تحوّل المواد البلاستيكية بعد الاستخدام خلال 12 شهراً، إضافة إلى مشروع بناء 5 منتجعات سياحية من فئة الخمس نجوم، ومشروعات بلدية أخرى بقيمة تتجاوز المليار ريال.

من بين المشروعات التي وُقعت عقود بشأنها أيضاً، مشروع لإنتاج مادة لتبريد أجهزة الكمبيوتر، وخصوصاً أجهزة الكمبيوتر المركزية، لتخفيض استهلاكها للطاقة بنسبة 80% من تكلفة التبريد، وذلك مع إحدى الشركات الهندية، فضلاً عن إنشاء شركة سعودية للورد ومنتجاته ومستحضرات التجميل.

الشرق للأخبار