ضياء الدين بلال: مقترح لقاء غير مباشر بين كباشي وعبد الرحيم لعدم تمكن الوساطة من التواصل مع حميدتي

صحيح الامريكان غادروا منبر جدة يوم ٤ نوفمبر الماضي ومنذ البداية حددوا مدة هذه الجولة عشرة أيام انتهت يوم ٤ . وكان اهتمامهم فقط حول الشأن الإنساني وحصلوا على التزامات من الأطراف بشأن تأمين المساعدات الإنسانية وتسهيل مرورها كل في منطقة سيطرته. الدعم السريع وافق منذ الجولة السابقة على الخروج من المنازل والمستشفيات والأعيان المدنية. مع الاصرار على بقاء الارتكازات والمظاهر العسكرية في الطرق والشوارع. وهذا الأمر رفض من قبل وفد الجيش وهذا هو سبب فشل الجولة السابقة.. ومازالت عقبة الارتكازات قائمة. من ضمن خطوات بناء الثقة مقترح بلقاء غير مباشر بين القيادات في الطرفين عبر الاتصال المرئي وغالبا مايكون بين الكباشي وعبد الرحيم لعدم تمكن الوساطة من التواصل مع حميدتي…! نعم السفير الأمريكي ذهب في جولة لعدة عواصم عربية من ضمنها مصر والإمارات . الكاتب/ ضياء الدين بلال

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