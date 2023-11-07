مدير عام الصحة بالقضارف يلتقي منسق الطواريء باليونيسيف

التقى المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الإجتماعية بولاية القضارف الأستاذ عبدالناصر حسن علي بمكتبه اليوم وفدا من منظمة اليونسيف برئاسة السيدة نصرة اسلان منسق الطواريء بمكتب اليونسيف بالقضارف بحضور دكتور زهير سرالختم مسؤول الصحة بالمكتب الإقليمي للمنظمة والأستاذ أنور بانقا مدير الطواريء الصحية بالوزارة . وتناول اللقاء بالبحث متابعة تنفيذ الأنشطة الصحية التي تنفذها اليونيسيف بالولاية بالتركيز على أنشطة مكافحة الكوليرا . كما وقف الإجتماع على حجم التنسيق المشترك في تنفيذ الخطط وسد النقص في الجوانب المختلفة إضافة إلي التعاون في السيطرة على الكوليرا التي انتشرت بالولاية . بينما أشارت منسق الطواريء باليونسيف إلى إستمرار الشراكة والتنسيق الجاري بين الجانبين مشيرة إلى أهمية وجود حلول جذرية لمشكلات الكوليرا بالولاية عبر إجراء معالجة لمشكلة مياه الشرب مبشرة بالوقت ذاته بقرب وصول الإمدادات الخاصة بالكوليرا والكلور إلي الولاية . من جانبه رحب المدير العام بالوفد مطالبا اليونيسيف بزيادة تدخلاتها الصحية بالولاية ودعم الولاية بمعينات وأدوية مكافحة الكوليرا كما قدم سيادته رؤية الوزارة حول تنفيذ أنشطة اليونيسيف، مبينا أهمية تنفيذها عبر الوزارة باعتبارها الشريك الأساسي دون الحوجة إلي شريك بديل. سونا

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