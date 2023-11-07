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رئيس وأعضاء مجلس السيادة ينعون الأديب والقانوني الضليع كمال الجزولي

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Asma Osman 0 تبليغ

ينعى رئيس وأعضاء مجلس السيادة الإنتقالي، ّببالغ الحزن والأسى، الأديب والقانوني الضليع الأستاذ،كمال الجزولي،والذي وافته المنية بالقاهرة إثر علة لم تمهله طويلا.

ومجلس السيادة، إذ ينعاه، إنما ينعى للشعب السوداني أديبا وقانونيا، كرس حياته لخدمة السودانيين دون من أو أذى ويعد الفقيد من أبرز الخبراء القانونيين السودانيين المعاصرين.حيث يشهد له بالكفاءة والمهنية في ميادين العمل العام. فضلا عن إسهاماته العديدة في مجالات الشعر والأدب.وقد نشرت له مئات البحوث والدراسات والمقالات في الأدب والقانون والتاريخ والفكر السياسي والاجتماعي، في عدد من الدوريات المتخصصة والمجلات والصحف الورقية والإليكترونية داخل وخارج السودان. ألا رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إنا لله وإنا إليه راجعون.

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إعلام مجلس السيادة الانتقالي

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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