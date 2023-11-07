شاهد بالفيديو.. ايمان سيف بطلة وداعاً جوليا تدندن بالجيتار “كان يا مكان الحب مالي بيتنا”

إحساس عدم الأمان الدخلتو فيها الحرب كبير و نحنا بنتناساهو في كتير من الأوقات.. لكن برضو نواصل نطمن روحنا ونكون كويسين .. هكذا كتبت “ايمان سيف” بطلة الفيلم السوداني وداعاً جوليا.
ودندنت ايمان سيف على آلة الجيتار بالكلمات: “كان يا مكان الحب مالي بيتنا ومدفينا الحنان”.
ويعرض فيلم وداعا جوليا بدور العرض المصرية هذه الأيام وسط متابعة إعلامية وجماهيرية واسعة.
شاهد الفيديو:
الخرطوم – “أخبار الخليج 365”
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