أعاد جمهور ومحبي الفنانة السودانية الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة”, على مواقع التواصل الاجتماعي نشر مقطع فيديو يعود تاريخه للعام 2021. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت “القلعة” خلال المقطع وهي تقود سيارتها داخل شوارع العاصمة الخرطوم أثناء بثها “لايف” مباشر لمتابعيها على فيسبوك. وتفاجأت الفنانة أثناء ترديدها أغنية “اتفقنا” بشرطي مرور قام بتوقيفها بسبب سقوط “لوحة” سيارتها الأمامية, وتفاجأ رجل نفسه عندما علم أن سائقة السيارة هي الفنانة ندى القلعة. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد مازح رجل المرور الثاني الفنانة بإجراء مخالفة مرورية لها لتؤكد له جاهزيتها للمخالفة طالما هو عمله الذي يقوم به. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. شاهد ردة فعل الفنانة ندى القلعة عندما أوقفها شرطي المرور وهي تغني داخل سيارتها وماذا قالت له!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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