تعميم من القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بخصوص حريق مصفاة الجيلي

الجيش السوداني - الناطق الرسمي في إطار حربها على الوطن والمواطن السوداني وسلوكها غير المسئول تجاه المنشئات الحيوية بالبلاد، انفجر تانكر يتبع للمليشيا بمصفاة الخرطوم بالجيلي كانت قد قامت بإدخاله لسحب وقود دون التقيد بإجراءات السلامة القياسية المتبعة بمثل هذه المنشئات الحساسة، مما أدي إلى نشوب حريق داخل قسم الشركات (شركة النيل) وعرض المصفى بمن فيها للتدمير. تحمل القوات المسلحة مليشيا الدعم السريع الإرهابية المتمردة التبعات المدمرة التي يمكن أن تنشأ جراء هذا التصرف الهمجي الذي يمكن أن يعرض حياة سكان المنطقة والمنشأة الحيوية للخطر الشديد ويفقد البلاد أهم مقدراتها الوطنية التي هي ملك للشعب السوداني الكريم. يذكر أن المليشيا كانت قد بادرت إلى احتلال المصفاة منذ بداية تمردها المشئوم ولازالت تتمركز بقواتها بها وظلت مستمرة في سحب الوقود بالقوة بهذا الأسلوب، كما قامت مؤخرا باحتلال حقل بليلة للنفط ويتوقع أن تمارس به نفس النهج غير المسئول والمدمر للمنشئات النفطية بالبلاد. مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة

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