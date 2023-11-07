شاهد بالفيديو.. بعد إدارته لنهائي السوبر الأفريقي بامتياز.. مواطن خليجي يتغزل في الحكم السوداني محمود شانتير ويصفه بالأسد: (شانتير شرف كل العرب)

سجل مواطن خليجي إشادة كبيرة بالحكم السوداني المتميز محمود شانتير الذي أدار نهائي الدوري الأفريقي بين الوداد المغربي وصن داونز الجنوب أفريقي بالمغرب.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد امتدح المواطن الخليجي الحكم السوداني وقال: (رغم الظروف التي يعيشها السودان وتوقف الدوري هناك إلا أن شانتير الذي لم يدير أي مباراة في السودان منذ فترة طويلة نجح في اجتياز المهمة).
وتابع: (شانتير متميز ووقف في الملعب مثل الأسد وشرف كل العرب بظهور المتميز في نهائي مهم جداً وهو نهائي الدوري الأفريقي في نسخته الأولى).
الجدير بالذكر أن شانتير وبحسب متابعات محرر موقع النيلين كان قد أدار مباراة الذهاب في نهائي السوبر والذي كسبه الوداد صاحب الأرض بهدفين لهدف بتميز كبير, واحتسب ركلة جزاء للضيوف بعد عودته لتقنية الفار).
ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)
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