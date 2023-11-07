برشلونة يخسر من شاختار دونيتسك بهدفي في ابطال اوروبا

تعرض برشلونة للهزيمة بنتيجة (0-1) أمام شاختار دونيتسك الأوكراني، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، على ملعب “فولكسبارك” بألمانيا.

وسجل هدف المباراة الوحيد دانيلو سيكان لاعب شاختار في الدقيقة 40.

وبهذه الخسارة يتجمد رصيد برشلونة عند 9 نقاط في صدارة المجموعة الثامنة، بينما رفع شاختار رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث.وفشلت محاولات برشلونة لإدراك التعادل، ليتلقى البلوجرانا الخسارة الأوروبية الأولى له هذا الموسم.

كووورة