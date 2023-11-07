قال القيادي في قوى الحرية والتغيير “المجلس المركزي” ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر يوسف الدقير: – نرحب بإعلان ميسري “منبر جدة⁩” عن التزام⁧ القوات المسلحة⁩ وقوات⁧ الدعم السريع⁩ باتخاذ خطوات لتسهيل زيادة المساعدات الإنسانية وتنفيذ إجراءات بناء الثقة. – نأمل بأن يسرع الطرفان في الانخراط في الآلية المتفق عليها لضمان توصيل المساعدات الإنسانية لمحتاجيها. – لا بد من إعطاء الأولوية للبدء في استعادة فاعلية النظام الصحي وكذلك إعادة تشغيل مرافق الخدمات الأساسية المعطلة. – نأمل بالالتزام بإجراءات بناء الثقة -المتفق عليها- والعودة السريعة لطاولة التفاوض للتوافق على وقف إطلاق النار بما يتيح المجال لمخاطبة قضايا الأزمة الوطنية بكل أبعادها عبر عملية سياسية شاملة تنقذ الوطن من الانهيار وتضعه على “سكة الخلاص” بإرادة جماعية. الشرق للأخبار

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