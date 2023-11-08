أبهرت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو واسع التداول والانتشار.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهرت الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب السوداني وهي في كامل أناقتها أثناء استعدادها لإحياء حفل بدولة الإمارات العربية المتحدة التي تقيم فيها.
وخطفت هدى عربي الأضواء بطقم الذهب الذي كانت ترتديه خلال ترديدها مقطع من أغنية (بالعصر مرورو), وقدر متابعين قيمة الطقم الذي قامت الفنانة بشرائه من محلات (لازوردي) بحوالي 25 مليار سوداني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تظهر في إطلالة ساحرة وهي ترتدي طقم من الذهب الخالص قيمته 25 مليار وتقول: (خليهم يقولوا زي ما الناس بقولوا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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