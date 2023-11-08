تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان صورة حديثة للمذيعة السودانية المعروفة رشا الرشيد حظيت بتفاعل واسع. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت المذيعة التي لقبها المتابعون بحسناء الشاشة السودانية من أمام الأهرامات المصرية. الجدير بالذكر أن نجمة النيل الأزرق السابقة ومراسلة سكاي نيوز عربية تتواجد هذه الأيام في القاهرة وتستعد لتقديم أضخم مهرجان سوداني بمصر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة.. حسناء الشاشة السودانية رشا الرشيد تبهر المتابعين بإطلالة ساحرة من أمام الأهرامات المصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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