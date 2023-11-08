حظي مقطع فيديو متداول بمشاركات عالية على منصات مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بالسودان وتصدر قائمة المقاطع الأكثر مشاهدة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع عروس سودانية وهي تتفاعل في الرقص مع مطرب الحفل الفنان عثمان بشة. العروس التي ظهرت من دون عريسها تفاعلت مع أغنيات بشة خلال الحفل الذي أقيم بإحدى صالات الأفراح بالعاصمة المصرية القاهرة. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين لتعليقات الجمهور فقد أشاد البعض بالروح الجميلة عند العروس فيما سخر البعض الآخر من انفعالها في الرقص وكتب أحدهم: ((العروسة الفرفوشة رزق لكن ما للدرجة دي). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. عروس سودانية تتتفاعل بشكل هستيري وتقدم فواصل من الرقص مع الفنان عثمان بشة خلال حفل زفافها الذي أقيم في مصر وساخرون: (العروسة الفرفوشة رزق لكن ما للدرجة دي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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