شاهد بالفيديو.. بسبب ارتفاع أسعارها هناك.. مواطن سوداني مقيم في ألمانيا يشتهي “الملوخية” ويقوم بزراعتها بكميات كبيرة داخل منزله

كشف مواطن سوري خلال مقطع فيديو قام بنشره عن مساعدته لأحد أصدقائه السودانيين والذي يقيم بإحدى المدن بألمانيا.

وبحسب الفيديو الذي شاهده محرر موقع النيلين فقد أكد المواطن السوري الخبير في مجال الزراعة أن صديقه السوداني اتصل به ليساعده على زراعة “الملوخية”.

وذكر أن السبب في ذلك هو أن صديقه يشتهي أكل “الملوخية” لكن السوبر ماركت الذي يبيعها يبعد عنه بالسيارة مسافة 15 كيلو.

https://www.facebook.com/reel/698755318819566?mibextid=kcDB8O

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد أرسل المواطن السوداني مقطع فيديو لصديقه السوري يخبره بنجاح مشروع زراعة “الملوخية” بعد أن ساعده على زراعتها.

ونجح السوداني في زراعة مساحة غرفة كاملة وقام بحصد كمية كبيرة منها ويستعد الآن لحصد الجزء الثاني من وراعته الناجحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)