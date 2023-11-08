السفارة السودانية بالرياض تعلن وصول الدفعة الثانية من الجوازات الجديدة

أعلنت السفارة السودانية بالرياض بالمملكة العربية السعودية وصول الدفعة الثانية من جوازات السفر الجديدة البالغة 4 الالف و58 جواز تم إصدارها بالسفارة خلال شهر أكتوبر 2023م عبر مصنع مدينة بورتسودان. ونوه السيد مهند عمر عباس عجبنا القائم باعمال السفارة بالإنابة بان تسليم الجوازات سيبدأ اعتبارا من يوم الاحد الموافق 12 نوفمبر الجاري وذلك بحضور صاحب الجواز شخصيا او توكيل وتفويض من ينوب عنه عبر تطبيق ناجز أو بتوكيل رسمي او بمقابلة السيد مدير الجوازات والسجل المدني بالسفارة مع احضار إيصال الاستلام والجواز السابق. كما تنوه السفارة انه بإمكان المواطنيين استخدام خدمة البريد السريع لشركة سمسا لتوصيل الجوازات لاصحابها خلال 24 ساعة من تاريخ التأكد من الارسال داخل وخارج مدينة الرياض عبر واتساب برقم الهاتف 0593896726 +00966 او عبر البريد الالكتروني للشركة. سونا

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