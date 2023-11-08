والي القضارف يطالب شركة ميكو للدواجن للدخول في شراكات بالولاية

طالب والي ولاية القضارف المكلف الاستاذ محمد عبدالرحمن محجوب، شركة ميكو للدواجن بالدخول في شراكات مع صغار منتجي الدواجن بالقضارف لتلبية حاجة السوق المحلي من المنتجات ذات الصلة. جاء ذلك لدى زيارته اليوم لمزرعة الشركة فرع الولاية يرافقه المدير التنفيذي لبلدية القضارف بحضور عدد من كبار المزارعين . حيث وقف على المزرعة وتجهيزاتها الفنية لانتاج الدواجن وتعرف من خلال التقرير الذي قدمه المدير العام للشركة محمد ادم أبوالسارة تعرف على الخطط والبرامج الرامية لتوسعة نشاط انتاج الدواجن التي من بينها استجلاب مجزر الى الولاية بكلفة انتاجية تبلغ الفي طائر في الساعة فضلا عن فتح نوافذ للبيع المخفض بسعر التكلفة لمختلف منتجات الدواجن واستدامة تغذية السوق المحلي بها. سونا

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