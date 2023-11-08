مالية شمال كردفان تودع مرتبات العاملين بالوزارات والحكم المحلي

أكد الأستاذ هاشم بشير مدير الإدارة العامة للميزانية بوزارة المالية شمال كردفان إيداع مرتبات العاملين بالوزارات والهيئات والحكم المحلي. وفي تصريح لوكالة السودان للانباء (سونا) اوضح هاشم بشير أن صرف المرتبات للموظفين تم بنسبة 60% وللعمال بنسبة 100% مبينا بأن وزارة المالية ساعيه لتكملة المرتبات في اقرب وقت. من جهته أشار الأستاذ عبدالله عبدالرحمن مدير عام وزارة المالية الوزير المكلف الى اهتمام المالية بمعاش الناس خاصة السلع الاستهلاكية الضرورية، مؤكدا سعي وزارة المالية لتوفير سلة العاملين حيث وضعت خطة محكمة في كيفية توفير السلة عبر اللجنة المختصة بذلك، علما بان السلة تحتوي على 10 أصناف من السلع الضرورية. سونا

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