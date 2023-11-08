مذكرة تفاهم بين حكومة القضارف ومبادرة بيت التنمية لدعم وتمويل الشباب

وقعت حكومة ولاية القضارف بمبانى امانة الحكومة اليوم مذكرة تفاهم مع مبادرة بيت التنمية لدعم وتمويل الشباب بحضور المدير العام لوزارة المالية والقوى العاملة بالولاية ورئيس مجلس امناء مبادرة بيت التنمية بروفيسور محمد حسين ابوصالح وعدد من الجهات ذات الصلة. حيت وقع والي القضارف المكلف الاستاذ محمد عبدالرحمن محجوب انابة عن حكومة الولاية فيما وقع المهندس ايمن ارباب سعيد المدير التنفيذى لبيت التنمية. وتنص المذكرة على تبني مبادرة بيت التنمية للعديد من المشروعات التي تهدف للارتقاء بالشأن التنموي بالولاية في مختلف المجالات.. سونا

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