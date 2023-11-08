وزير الصحة الاتحادي يشيد بالدور الكبير لمدينة مروي الطبية

أكد السيد وزير الصحة الإتحادية د.هيثم محمد إبراهيم ان مدينة مروي الطبية بها إمكانيات عظيمة وهناك عددا كبيرا من الاستشاريين والاختصاصيين الوافدين من الخرطوم قد انخرطوا في العمل ويجب الإستفادة من خبراتهم .

جاء ذلك خلال تفقده مدينة مروي الطبية يرافقه رئيس اللجنة الصحية اللوجستية د.خليل محمد إبراهيم والأمين العام للأدوية والسموم د.علي بابكر وممثل الصندوق القومي للإمدادات الطبية د.محمود صديق ومدير مكتب الوزير السيد د.ساتي حسن ساتي .

وأشار السيد الوزير إلى أن عدد من الأقسام بالمستشفى عادت للعمل بصورة أفضل وكفاءة عالية خاصة في مركز علاج الأورام والجراحات المتخصصة.

واشاد بالدور الكبير الذي تقوم به مدينة مروي الطبية في ظل الظروف الصعبة والمعقدة التي تمر بها البلاد وخروج عدد كبير من المستشفيات عن الخدمة واصبحت هي المنفذ لما تتمتع به من إمكانيات عالية خاصة في مجال تقديم الخدمات الطبية المتخصصة، مثلا علاج مرضى الأورام وجراحة القلب المفتوح وجراحة العظام وجراحة المخ والأعصاب مع عدد من الاستشاريين والاختصاصيين الموجودين بالولاية مما يساهم في توطين العلاج بالداخل، مشيرا إلى أن هناك فرصة كبيرة لتشغيل عمل المستشفى لكل البرامج القومية وذلك في شراكة مع الجهاز الإستثماري للضمان الإجتماعي والتأمين الصحي ووزارة الصحة الإتحادية لتوفير خدمة للمواطن داخل السودان بدلاً من السفر الى الخارج .

وأكد السيد الوزير بضرورة إعطاء المستشفى خصوصية التسهيلات خاصة في مسألة إستقرار التيار الكهربائي والسعي في إيجاد مساكن لعدد من المرضى الوافدين من الولايات ، وصرّح بالترتيب لإجتماع تنسيقي لتنفيذ المقترح .

تفقد السيد الوزير خلال زيارته غرف المصابين والجرحى من قوات الشعب المسلحة .