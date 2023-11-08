تنفيذي النهود يدشن مشروع نظافة وتجميل المدينة

دشن المدير التنفيذي لمحلية النهود بولاية غرب كردفان مشروع نظافة وتجميل مدينة النهود تحت شعار ( من أجل مدينة نظيفة وجميلة) حيث كانت نقطة الانطلاق بإزالة الأنقاض من أمام مباني ادارة السجون . وفي تصريح خاص (لـسونا) قال المدير التنفيذي للمحلية موسى علي إبراهيم ان مشروع نظافة وتجميل المدينه يعد من أولى المشاريع التي ستستمر لعكس الجانب الحضاري للمدينة، مشيراً لإنشاء ادارة متخصصة في تجميل مدينة النهود. ودعا موسى كافة افراد مجتمع المحلية للحرص على نظافة ووضع النفايات في الأماكن المخصصة لها من أجل السلامة والصحة العامة مؤكداً على إشرافه على مشروع النظافة والتجميل حتى تتم إزالة كافة الانقاض بكافة الاحياء. سونا

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