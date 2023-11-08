ابطال اوروبا .. دورتموند يضغط على باريس بإسقاط نيوكاسل

كرر بوروسيا دورتموند فوزه على نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد، اليوم الثلاثاء، في مباراة احتضنها ملعب سيجنال إيدونا بارك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.الثنائي الألماني نيكلاس فولكروج وجوليان براندت سجلا هدفي المباراة لصالح أصحاب الأرض في الدقيقتين 26 و79.
الانتصار منح أسود الفيستيفال فرصة خطف الصدارة مؤقتا من باريس سان جيرمان بوصولهم للنقطة 7، فيما يتواجد نيوكاسل في المركز الثالث بالمجموعة السادسة برصيد 4 نقاط.وكان دورتموند قد فاز في الجولة الماضية على نيوكاسل في عقر داره سانت جيمس بارك بنتيجة (1-0).
كووورة
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