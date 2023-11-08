ثلاثية نظيفة في يونج بويز .. مانشستر سيتي يشق طريقه لثمن نهائي الأبطال

ضمن مانشستر سيتي تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بفوزه مساء الثلاثاء على مضيفه يونج بويز (3-0)، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السابعة.وأحرز إيرلينج هالاند (23 من ركلة جزاء و50) وفيل فودين (45+1) أهداف مانشستر سيتي.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي في صدارة المجموعة إلى 12 نقطة، فيما تجمد رصيد يونج بويز عند نقطة وحيدة، ليفقد أمل التأهل.وكما كان متوقعا، سيطر مانشستر سيتي على المباراة من بدايتها وحتى نهايتها، حيث بدأ مهاجما، وكاد يفتتح التسجيل في الدقيقة السادسة، عندما مرر ماتيو كوفاسيتش الكرة بطريقة فنية إلى جاك جريليش، فهيأها الأخير أمام ريكو لويس الذي سددها ليبعدها المدافع بينيتو من على خط المرمى.ومرت الدقائق المتبقية دون جديد، ليطلق الحكم صافرته معلنًا فوز مانشستر سيتي.

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