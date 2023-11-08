ميلان يقلب الطاولة على باريس.. ويشعل مجموعة الموت

حقق ميلان فوزا مثيرا على ضيفه باريس سان جيرمان (2-1)، في المباراة التي جمعتهما بملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
وافتتح باريس النتيجة في الدقيقة 9 عن طريق ميلان سكرينيار، لكن ميلان نجح في قلب الطاولة بتسجيل هدفين عن طريق رافائيل لياو (12) وأوليفيه جيرو (50).
بهذا الفوز، وصل ميلان للنقطة الخامسة، متقدما للمركز الثالث بالمجموعة السادسة، فيما تجمد رصيد باريس عند 6 نقاط بالمركز الثاني، وتشتعل المجموعة قبل جولتين من نهاية هذا الدور.
كووورة
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