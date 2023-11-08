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حزب الأمة: استمرار المليشيا في ممارسة التطهير العرقي على أساس إثني لقيادات الإدارة الأهلية

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Asma Osman 0 تبليغ

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قال حزب الأمة بأن استمرار المليشيا في ممارسة التطهير العرقي على أساس إثني لقيادات الإدارة الأهلية بمحلية كرينيك وأردمتا بغرب دارفور يعتبر تعدياً واضح للميثاق الدولي لحقوق الإنسان.

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الجزيرة – السودان

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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