حزب الأمة: استمرار المليشيا في ممارسة التطهير العرقي على أساس إثني لقيادات الإدارة الأهلية

قال حزب الأمة بأن استمرار المليشيا في ممارسة التطهير العرقي على أساس إثني لقيادات الإدارة الأهلية بمحلية كرينيك وأردمتا بغرب دارفور يعتبر تعدياً واضح للميثاق الدولي لحقوق الإنسان. الجزيرة – السودان

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