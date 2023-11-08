بعد فيديو السباق.. الداخلية القطرية تعلن تفاصيل رصد وإحضار السائقين المخالفين وقرار المحكمة

أعلنت وزارة الداخلية القطرية عن رصد وإحضار مركبتين وقائديهما بعد تداول فيديو لهما وهما في حالة سباق برعونة وسرعة عالية، بالإضافة إلى إحضار المركبات التي كانت متجمهرة على الطريق وقائديها، وإحالة الجميع إلى النيابة العامة التي أحالتهم بدورها إلى المحكمة التي قضت بالغرامة على السائقين ومصادرة المركبتين المستخدمتين فِي السباق.

وقالت وزارة الداخلية عبر حسابها بمنصة “إكس” إنه بالإشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من فيديو يظهر سيارتين وهما في حالة سباق يقودهما سائقان برعونة وسرعة عالية، فقد تم رصد وإحضار المركبتين وقائديهما وكذلك المركبات المتجمهرة على الطريق وقائدِيها وتمت إِحالتهم إِلى النيابة العامة حيث أمرت بحبس المتَّهمين وإحالتهم محْبوسين للمحكمة، وقضت المحكمة بالغرامة على السائقين ومصادرة المركبتين المستخدمتين فِي السباق.

وأكدت وزارة الداخلية أنها لن تتهاون فِي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من يخالف القوانين وأنظمة البلاد، موضحة أن المواد 50 و53 و57 من قانون المرور تحظر الآتي:

– سياقة مركبة على الطريق برعونة أو عدم تحرز أو بكيفية تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر.

– تجاوز الحد الأقصى لسرعة سير المركبات الميكانيكية على الطريق.

– إجراء سباق للمركبات الميكانيكية أو الدراجات العادية (الهوائية) أو الأشخاص على الطريق بغير تصريح مكتوب من السلطة المرخصة.

المادة 94 – قانون المرور:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الشرق القطرية