والي الشمالية يدشن نفرة ديوان الاوقاف الاسلامية لدعم الشرائح المختلفة

دشن والي الولاية الشمالية الاستاذ الباقر احمد علي اليوم بحضور عدد من القيادات نفرة ديوان الاوقاف الاسلامية بالولاية الشمالية والتي تشتمل على توزيع بعض السلال الغذائية لمراكز الايواء بمدينة دنقلا وجرحى العمليات ومعسكرات تدريب المستنفرين وشريحة الاشخاص ذوي الاعاقة والأسر الفقيرة والشرائح الضعيفة بتكلفة كلية بلغت (6) ملايين جنيها.

وأشاد والي الشمالية في تصريح (لسونا) بجهود ودعم ديوان الاوقاف الاسلامية لشرائح المجتمع المختلفة لاسيما في ظل الظروف الامنية الاستثنائية التي تمر بها البلاد مؤكدا أن النفرة غطت شرائح واسعة.

ودعا ديوان الاوقاف الاسلامية والامانة العامة للشؤون الاجتماعية ومفوضية العون الانساني وكافة الشركاء لمواصلة جهودهم وتقديم الدعم والمساعدات الانسانية اللازمة وتخفيف حجم المعاناة عن المتأثرين بالحرب

من جانبها إمتدحت الامين العام للامانة العامة للشؤون الاجتماعية بالشمالية الاستاذة منال مكاوي جهود كل الحادبين على مصلحة العمل الاجتماعي وأكدت أن نفرة ديوان الاوقاف الاسلامية تعتبر من البرامج الاجتماعية المهمة التي تخدم قضايا العمل الاجتماعي.

إلى ذلك أوضح المدير التنفيذي لمحلية دنقلا الاستاذ عوض الكريم ربيع أن النفرة جسدت قيم التكافل والتراحم والترابط بين الجميع خاصة في ظل الظروف الماثلة مشيرا إلى أن النفرة لامست شرائح وقطاعات مختلفة تأثرت بالحرب .

بدوره حيا مفوض مفوضية العون الانساني بالولاية الدكتور عبد الرحمن علي خيري مجهودات ديوان الاوقاف الاسلامية والمؤسسات والجهات والمنظمات الطوعية والخيرين ودعمهم المستمر لدعم العمل الانساني وتوفير المواد الغذائية والمعينات المختلفة للمتأثرين من الحرب.

هذا وأكد مدير ديوان الاوقاف الاسلامية بالولاية الشمالية الاستاذ عبد الرحمن محمد عبد الحليم أن نفرة الديوان جاءت مواصلة لجهود الديوان وعطائه ودعمه وسنده لبرامج العمل الاجتماعي .