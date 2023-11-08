الصحة الإتحادية: جهود للحفاظ على خدمات الرعاية الصحية الأساسية

أعلن الدكتور مهتدي محمود محمد مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة الإتحادية سعي وزارته بالتعاون مع الولايات والشركاء للحفاظ على مستوى خدمات الرعاية الصحية الأساسية مشيراً للجهود الجارية لتهيئة البيئة المناسبة للتطوير من خلال التدريب والإشراف والتنوير وإجراء المسوحات التي توفر المعلومات اللازمة لتبني القرارات في تقديم الخدمات.

جاء ذلك لدى مخاطبته صباح اليوم بمدني الورشة التدربية للإشراف على وفرة خدمات الرعاية الصحية الأساسية وتعزيز الحوار المجتممعي بولاية الجزيرة في ظل الوضع الراهن التي نظمتها وزارة الصحة الإتحادية ووزارة الصحة بولاية الجزيرة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وصندوق التأمين الصحي وبمشاركة شركاء القطاع الصحي بالولاية والمنظمات العاملة في الصحي .

هذا وكانت الورشة قد ناقشت عددا من أوراق العمل حول مشروع نموذج الخدمات الموجه نحو الرعاية الصحية الأساسية حيث تناولت الورقة حزم الخدمات وطرق تقديم الخدمة وتوصيف مؤسسات الرعاية الصحية الاساسية ومعايير توزيع الخدمات.

وتناول الدكتور وائل أحمد الفكي حامد ممثل منظمة الصحة العالمية في الورقة التي قدمها حول مفهوم وأهمية الإشراف على وفرة خدمات الرعاية الصحية الأساسية المقدمة عبر مؤسسات الرعاية بولاية الجزيرة تناول دور الإشراف الداعم على الخدمات لضمان انسيابها بجودة للجمهور قاطعاً بأهمية إشراك المجتمع في تحديد احتياجاته وقال إن الجزيرة من أفضل الولايات في وفرة الخدمات الأساسية.

كما ناقشت الورشة ورقة حول الحوارات المجتمعية التي قدمها الأستاذ فيصل شطة مدير إدارة التوسع بوزارة الصحة حيث عدد أهداف الحوار المجتمعي ومناهج المشاركة المجتمعية ومعايير الحوار الناجح وموجهات تكوين اللجان المجتمعية.