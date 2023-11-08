مذكرة تفاهم بين وزارتي التربية والإنتاج بنهر النيل لرفع قدرات النساء في مجال الثقافة الغذائية

تم التوقيع اليوم برئاسة وزارة التربية والتعليم بالدامر مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم بولاية نهر النيل عبر إدارة محو الأمية وتنمية المجتمع، ووزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية ممثلة في دائرة الزراعة والري والغابات بالولاية عبر وحدة تنسيق برنامج الموارد الطبيعية والمستدامة وسبل كسب العيش وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الوزارتين. وتهدف المذكرة لتحديد الأدوار والمسؤوليات بين الطرفين لتدريب النساء بمنطقة عمل البرنامج، والذي يهدف إلى بناء قدرات النساء في مجال الثقافة الغذائية لنشر الوعي التغذوي إضافة إلى تدريبهم على الصناعات اليدوية لتحسين سبل كسب العيش ولإكساب ربات الأسر الخبرات والمهارات والمعارف التي تمكنهم من المنافسة في سوق العمل في المستقبل هذا إلى جانب أهداف أخرى عبر أدوار ومسؤوليات محددة للوزارتين لإنفاذ البرنامج. هذا وقد وقع عن وزارة التربية والتعليم، الأستاذ إسماعيل الأزهري البشرى، المدير العام لوزارة التربية والتعليم، الوزير المكلف وعن وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية، المهندس صلاح الدين المأمون رئيس دائرة الزراعة والري والغابات. وتم تسليم المذكرة للأستاذ أحمد عبد الغني شيخ الدين، المشرف على برنامج الموارد الطبيعية وسبل كسب العيش بوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية. سونا

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