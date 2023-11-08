والي البحر الأحمر يقف ميدانيا على أعمال غرفة طواريء الخريف

وقف والي ولاية البحر الأحمر المكلف الأستاذ فتح الله الحاج احمد ميدانيا على مجمل أعمال طواريء الخريف ببورتسودان والمناطق المتأثرة بالأمطار وذلك بمعية مقرر اللجنة العليا لعمليات الدفاع المدني وأعضاء غرفة طواريء الخريف بالولاية.

وأوضح مقرر غرفة طواريء الخريف مدير شرطة الدفاع المدني العميد شرطة أحمد محمد حميدان في تصريح للمكتب الإعلامي اوضح بأن الزيارة الميدانية بمعية والي الولاية الأستاذ فتح الله الحاج احمد، رئيس اللجنة العليا لعمليات الدفاع المدني بالولاية تأتي في إطار إهتمام اللجنة والوقوف على المناطق المتأثرة بالأمطار ومناطق تجمعات المياه، مبينا بأن الزيارة الميدانية شملت منطقة سلالاب، ومنطقة ديم النور وحي العاملين، ومناطق الثورات حتى المصب.

وكشف مقرر اللجنة العليا لعمليات الدفاع المدني العميد شرطة أحمد محمد حميدان بأن عمليات تصريف مياه الأمطار بالمواقع المعنية يسير بصورة جيدة، مضيفا بأن ذلك يرجع للتدابير الإحترازية والإستباقية بخصوص تنظيف المصّارف وترميم الطرقات وتعلية الجسور مما ساهم في انسياب المياه بصورة مباشرة تجاه المصب.

وقال العميد شرطة أحمد محمد حميدان بأن الأمطار الأخيرة التي شهدتها مدينة بورتسودان لم تدون اية بلاغات أو أضرار في الأرواح والممتلكات.

من جهته اوضح عضو اللجنة العليا لطواريء الخريف مهندس إيهاب ميرغني بأن الزيارة الميدانية بمعية رئيس اللجنة الأستاذ فتح الله الحاج احمد والي الولاية تأتي للوقوف على نتائج الإستعدادات الإستباقية لفصل الخريف والمعالجات الهندسية التي تمت بمدينة بورتسودان بمناطق الهشاشة، ومناطق تجمع الأمطار بجانب الوقوف على جميع مصارف المياه التي تمت معالجتها.

وقال مهندس هيئة التعمير إيهاب ميرغني بأن مناطق النقاط العمياء وهي التي لا تتوفر بها مصارف مياه او مجاري لتصريف المياه سيتم بها تدخل عبر معينات وطلمبات الدفاع المدني وعمليات الشطف المباشر.

وثمنت اللجنة العليا لطواريء الخريف الجهود الإستباقية المتصلة التي تمت مما اسهم بشكل مباشر في درء الأخطار والكوارث على المواطنين.