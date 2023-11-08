وزير التربية والتعليم بالشمالية يؤكد أهمية الجودة الشاملة في دعم العملية التعليمية

نظمت إدارة الجودة والتطوير الاداري بوزارة التربية والتعليم بالولاية الشمالية لقاءا تنويريا حول جودة العملية التعليمية وذلك بحضور وزير التربية والتعليم بالشمالية الاستاذ سيف الدين محمد عوض الله وإدارات الوزارة المختلفة ومدير مركز الجودة للتدريب والتطوير بوزارة التربية والتعليم الاتحادية الدكتور محمد عباس. وأكد وزير التربية والتعليم بالولاية الشمالية لدى مخاطبته اللقاء التنويري أهمية الجودة الشاملة في النهوض بقطاع التعليم. وأعلن عن تبني وزارته لكافة الخطط والبرامج التي تمكن إدارة الجودة والتطوير الاداري بالوزارة من تنفيذ مهامها وواجباتها بالصورة المطلوبة. من جانبه أوضح مدير مركز الجودة للتدريب والتطوير الاتحادي أن الجودة الشاملة لها دور كبير في ترقية وتطوير العملية التعليمية وكيفية استحداث النظم والمعايير الجديدة التي تسهم في تطوير العمل ودعم التعليم . واضاف أن اللقاء التنويري أمن على ضرورة مواصلة اللقاءات التنويرية ونشر ثقافة الجودة الشاملة وتبني رؤية الادارة المستحدثة بوزارة التربية والتعليم الاتحادية وتقديم العون والمساعدة لوزارة التربية والتعليم بالولاية الشمالية ودعم العملية الانتاجية للتعليم وخفض التكاليف وبناء وإدارة العمل بالوزارة. وأكدت مدير إدارة الجودة والتطوير الاداري بوزارة التربية والتعليم بالشمالية الدكتورة رباب حسين سعي الادارة لوضع معايير الجودة في العملية التعليمية وتطويرها ودعت لبذل المزيد من الجهد حتى تؤدي الادارة الوليدة الدور المنوط بها في ترقية وتطوير التعليم. سونا

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