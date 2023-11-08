لجنة عليا لإعداد مقترحات موازنة وزارة البنى التحتية والنقل بالجزيرة

أصدر المهندس أبو بكر عبد الله وزير البنى التحتية والنقل المكلف بولاية الجزيرة اليوم قراراً وزارياً بتشكيل اللجنة العليا لإعداد مقترحات موازنة الوزارة وسمي القرار السيد وزير البنى التحتية رئيساً ومدير التخطيط والمشروعات رئيساً مناوبا ومدير الحسابات بالوزارة مقرراً وعضوية مديري الإدارات والهيئات التابعة للوزارة. وحدد القرار مهام وإختصاصات اللجنة بإعداد مقترحات موازنة الوزارة للعام 2024م وفقاً لما جاء بموجهات وزارة المالية والإقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة. ووجه القرار بأن ترفع اللجنة أعمالها في مدة لاتتجاوز عشرة أيام وللجنة الحق في الإستعانه بمن تراه مناسباً لإنفاذ مهامها. سونا

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