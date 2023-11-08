بالبيجامة.. شمس الكويتية تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها – شاهد الصور

ظهرت شمس الكويتية، وهي ترتدي بيجامة بيتي مخططة باللون البينك، مكونة من بنطال طويل وبلوزة بنفس اللون وبأكمام طويلة، مزودة بالريش من نهايات الاكمام والبنطال.

ونشرت المطربة شمس الكويتية صورة جديدة لها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، حيث ظهرت خلالها بإطلالة ناعمة وجذابة.

واختارت شمس الكويتية ترك خصلات شعرها بتسريحة انسيابية ناعمة .

ووضعت شمس الكويتية، بعض اللمسات الناعمة من المكياج، ووضعت الماسكرا، والآي شادو والآي لاينر والماسكر، والكحل باللون الأسود، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.

وتزينت شمس الكويتية، بمجموعة من المجوهرات، فاختارت قلادة ناعمة باللون الذهبي ، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

صدى البلد