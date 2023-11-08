عادت الإعلامية والمودل ونجمة السوشيال ميديا الأولى في السودان آلاء المبارك لإشعال مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها بإطلالة جديدة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت النجمة الشهيرة باسم “لوشي” في جلسة تصوير جديدة حظيت باهتمام كبير من قبل متابعيها. وأثارت إطلالة “لوشي” اعجاب الكثيرين خصوصاً متابعيها الملقبين داخل مواقع التواصل باسم حزب “اللوايشة” الذين تغزلوا في أناقتها وجمالها. ووفقاً لتعليقات المعجبين التي تابعها محرر موقع النيلين فقد جاءت كلها متغزلة في حسناء الإعلام السوداني, وكتب أحدهم: (انتي في حتة تانية) ورد عليه معلق آخر: (ملكة جمال السودان بدون منازع) وكتب معلق ثالث: (لوشينا لي أي زول). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور.. حسناء الإعلام السوداني “لوشي” تعود لإشعال مواقع التواصل بإطلالة ملفتة وساحرة واللوايشة يعلقون: (في حتة تانية وملكة جمال السودان بدون منازع ولوشينا لي أي زول) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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