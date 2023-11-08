المستشار الأمنى لرئيس جنوب السودان: لم نفكر فى إعادة النظر فى اتفاقيات مياه النيل

نفى المستشار الأمنى لرئيس جنوب السودان توت قلواك، تقارير إعلامية حول قيام بلاده بإعادة النظر فى جميع الاتفاقيات السابقة المتعلقة باستخدام مياه النيل، خاصة اتفاقية عام 1959 بين مصر والسودان.

وقال قلواك فى تصريحات لـ«الشروق» على هامش زيارته للقاهرة، أمس الاثنين، إن بلاده كانت جزءا من تلك الاتفاقيات عندما كانت جزءا من السودان قبل أن تنال استقلالها عام 2011، مردفا: “إذا كانت هناك نوايا لذلك فإن الأمر سيتم حسمه عبر مشاورات مع دولة السودان كى ننال حصتنا منها، ولكن جنوب السودان لم تفكر ولم تقرر ذلك مطلقا”.

وأكد قلواك أن جنوب السودان ما زالت تؤمن بأن الحل فى قضية سد النهضة سيأتى عبر التفاوض بين الدول الثلاث “مصر، إثيوبيا، والسودان”، وأنه لابد من الوصول لحل عادل ومرضٍ للأطراف كافة.

من ناحية أخرى، أوضح قلواك أن زيارة رئيس جنوب السودان سيلفاكير ميارديت للقاهرة، تأتى فى إطار استمرار التواصل بين القيادتين السياسيتين فى البلدين، بهدف تعميق التعاون بينهما فى مختلف المجالات.

وأضاف قلواك، أن قضية الحرب فى السودان تصدرت أجندة مباحثات الرئيسين عبدالفتاح السيسى وسيلفا كير، لاسيما فى ظل تعقيدات المشهد السودانى وكذلك فى إطار دعوة مصر السابقة لمؤتمر دول جوار السودان الذى عقد فى شهر يوليو الماضى، والذى شاركنا فيه بجانب جميع رؤساء دول الجوار، ولذلك تم التباحث فى حلول أكثر تطورا للقضية، خاصة أن ما يدور بالسودان يمس مباشرة الأمن القومى لجنوب السودان ومصر.

وأكد قلواك أن التفاوض والحل السلمى هما الطريق الأمثل لإنهاء الحرب فى السودان، مشيرا إلى أن الرئيسين السيسى وكير اتفقا على ضرورة التوصل إلى حل سياسى بشأن الحرب فى السودان، ومن ثم جمع الأطراف السياسية والعسكرية للحديث عن كيفية إحلال الأمن والاستقرار فى البلاد، واصفا ما يحدث فى السودان بالمؤلم، مضيفا أنه لم يحدث على مر التاريخ ما يشهده السودان من سلب ونهب للممتلكات والقتل وغيره.

كما أكد المستشار الأمنى لرئيس جنوب السودان، أن بلاده تدعم منبر جدة التفاوضى طالما أنه سيعمل على إحلال الأمن والاستقرار فى السودان، قائلا إنه يؤمن بإمكانية التوصل لاتفاق يفضى لوقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية وأن الفرصة لتحقيق ذلك أفضل من المرات السابقة.

وأوضح أن جنوب السودان ومصر تبحثان إمكانية الانضمام لمنبر جدة لاحقا أو أى منبر يناقش القضايا الأخرى عقب مرحلة وقف إطلاق النار.

الشروق نيوز