الزكاة بكسلا تجيز مقترحات موازنتها للعام 2024

اجاز مجلس امناء الزكاة بولاية كسلا في اجتماعه برئاسة والي الولاية المكلف الاستاذ خوجلي حمد عبد الله رئيس المجلس ، اجاز موازنة الزكاة للعام 2024 البالغة ثمانية مليارات وخمسمائة مليون جنيها بنسبة عجز مقدر عن العام 2023 ب 8% والفعلي للعام 2023 51% وتهدف الموازنة لتحقيق نسبة نمو لكل الاوعية قياسا على الاداء الفعلي للعام 2023.

واشاد الوالي رئيس المجلس بجهود ديوان الزكاة والتصدي لمختلف قضايا المواطنين خاصة قضايا النازحين للولاية بسبب ظروف الحرب.

وقال اننا سنعمل على تحسين مصادر مواعين الجباية وصيانتها وادارة مال المصارف بصورة تحقق الغرض الاساسي للزكاة بالاضافة الى تعويض النقص في بعض المصارف بسبب الظروف الطبيعية والحروب وخلافه وذلك من خلال اتباع خطة محكمة وتفعيل امر الجباية والتبشير بفقه الزكاة في المجتمع في المصارف الاخرى وزيادة مظلة الصرف وادخال قطاعات انتاجية لم تكن تدخل في امر الجباية.

ونوه الوالي الى شح الامطار وتأثيره على جباية الانعام والزروع داعيا في هذا الصدد الى احكام صيانة مصادر الجباية وتحصيلها وتقليل الفاقد من شح الامطار.

ودعا الوالي الى امكانية الاستفادة من الميزات التفضيلية لمورد المعادن للاسهام في سد نقص الفجوة في مصرفي الزروع والانعام خاصة وان الولاية لديها من الامكانيات الكبيرة في جانب الموارد المعدنية ونشاطا تعدينيا كبيرا. وامن الوالي على اهمية دور لجان الزكاة القاعدية على مستوى المحليات .

ودعا الوالي الى وضع الميزانية بشكلها الطبيعي والاعتماد على دافعي الزكاة منوها الى امكانية تحويلها الى ميزانية طواريء اذا واجهتها أية مشكلات.

من جانبه استعرض الاستاذ مبارك علي عثمان امين ديوان الزكاة بالولاية مكونات ومقترحات الموازنة لكل وعاء ونسبة المساهمة في مقدر العام 2023 ونسبة نموه الفعلي في العام 2024 البالغة 51%.

واوضح ان نسبة اعتمادات انصبة المصارف الشرعية للعام 2024 بلغت جملتها ستة مليارات و120 مليون جنيها للمستهدف البالغ 98 الف و400 مستفيدا .

وقال امين الزكاة ان الموازنة تأتي في ظل ظروف مختلفة تمر بها البلاد وان الديوان ومنذ وقت مبكر عمل على تعديل ميزانيته إلى ميزانية طواريء .

وقال ان ولاية كسلا خلافا لافرازات الحرب تواجه ظروفا قاسية تمثلت في شح الامطار مما انعكس على ميزان جباية الزروع والانعام مقارنة بالموسم السابق.

واضاف اننا حرصنا في الميزانية الجديدة ان نعبر فيها تعبيرا صادقا عن واقعنا والمتوقع وان الديوان يعمل وفق وضع الميزانية العامة واخرى بارقام تحفز الناس على تحصيلها.

واوضح الامين ان الموازنة استصحبت كافة بنود الصرف وراعت المسائل المتعلقة بالنازحين واثار الحرب اضافة الى دعم القطاعات الخدمية من تعليم وصحة وخلافه.