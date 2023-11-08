شاهد.. فيديو نادر.. حميدتي يبكي ويذرف الدموع خلال خطاب للرئيس السابق عمر البشير بدارفور وساخرون:(في حضرة أسد أفريقيا تبكي بس ودموع التماسيح ومن زمان ما عارف الحساب)

أعاد نشطاء على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو يعود تاريخه لإبان حكم الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن المقطع كان خلال زيارة للرئيس البشير لمحلية مرشينج بولاية جنوب دارفور والتي ألقى فيها خطابه.

ولفت نظر الجمهور وقوف قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو خلف البشير أثناء مخاطبته جمع غفير من أهالي منطقة مرشينج.

وظهر حميدتي وهو يذرف الدموع بعد إشادة البشير به وذلك بعد أن طالبه بعدد 5 ألف مقاتل ليأتي حميدتي بعدد 6 ألف مقاتل.

وسخر جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاهدته المقطع من قائد الدعم السريع, وكتب أحدهم (دموع التماسيح) ليرد عليه آخر (من زمان ما عارف الحساب قالوا ليهو جيب 5 ألف جاب 6 ألف) وعلق أحد مناصري البشير: (في حضرة أسد أفريقيا تبكي بس يا حميدتي).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)