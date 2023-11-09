مدير جامعة كردفان يخاطب ورشة التعليم الإلكتروني

أكد بروفيسور عبدالله محمد عبدالله مدير جامعة كردفان لدى مخاطبته بمجمع الوسط الجلسة الإفتتاحية لورشة التعليم الاكتروني لأساتذة الجامعة التي نظمها مركز جامعة كردفان للتدريب وتنمية الموارد البشرية بهدف تمليك الأساتذة المهارات اللازمة لتجويد عملية التعليم الإلكتروني، أكد إهتمام الجامعة بالتعليم الإلكتروني لتدعيم العملية التعليمية خاصة في هذه الظروف الإستثنائية التي يمر بها التعليم في السودان لرفع قدرات الأساتذة في مجال تطبيق التقنيات الحديثة في التعليم الإلكتروني والإرتقاء بالجامعة إلى مصاف الجامعات العالمية.

وأوضح مدير الجامعة أن التعليم الإلكتروني داعم للتعليم التقليدي بالحضور وليس بديلا له وقال إن الجامعة مستعدة لتوفير كافة مستلزمات ومعينات التدريب رغم التحديات الماثلة في الظروف الحالية وتوفير فرص التدريب لكافة اساتذة الجامعة.

في ذات السياق أوضح دكتور محمد توم الهجا مدير مركز جامعة كردفان للتدريب وتنمية الموارد البشرية أن هذه الدورة جاءت في إطار تنفيذ خارطة التعليم الإلكتروني التي اجازتها الجامعة مؤخراٌ ورفع قدرات أعضاء هيئة التدريس وتمليكهم مهارة التعامل مع التقنيات والبرامج الحديثة المستخدمة في التعليم الإلكتروني .

واشار إلى أن هنالك العديد من الحزم التدريبية معدة جاهزة في سلسلة من الدورات التدريبية للأساتذة والفئات الأخرى من منسوبي الجامعة لمواجهة التحديات التي تواجه التعليم خاصة في الظروف الحالية.