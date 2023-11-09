اللجنة الاعلامية لبوابة حكومة الولاية الشمالية تعقد اجتماعها الأول

عقدت اللجنة الاعلامية لانفاذ مشروع بوابة حكومة الولاية الإلكترونية إجتماعها الأول اليوم بدنقلا برئاسة دكتور سعيد جلال سعيد رئيس اللجنة. حيث إستعرض الاجتماع مهام واختصاصات اللجنة والمتمثلة في إعداد خطة إعلامية تعبوية قبل وأثناء وبعد إنفاذ المشروع وعكسها عبر وسائل الاعلام المختلفة والاشراف على تطوير المحتوى الرقمي بعد الاستلام وتوثيق كل برامج ومناشط اللجنة واللجان الفرعية الأخرى والاشراف على صفحات التواصل الاجتماعي بالبوابة أثناء التشغيل وتكثيف العمل الاعلامي والترويج للخدمات المقدمة عبر بوابة حكومة الولاية الإلكترونية . وأكد رئيس اللجنة الاعلامية في تصريح (لسونا) أن الاجتماع شدد على ضرورة وضع خطة إعلامية متكاملة لتوعية المجتمع بأهمية المشروع والتحول الرقمي وجعل الولاية الشمالية في مصاف الولايات إلكترونيا وتقدم مؤسساتها نحو تقديم الخدمات للمواطن بالسرعة المطلوبة والجودة العالية، وأشار إلى أنه تم تقسيم اللجنة الاعلامية لثلاث قطاعات قطاع الاعلام الإلكتروني وقطاع الاعلام التفاعلي والقطاع الرسمي. من جانبه اكد مدير عام مركز معلومات الولاية الشمالية فتحي محمد عبد الرحيم أن الاجتماع خرج بعدد من التوصيات التي من شأنها دفع المشروع للامام، مشيرا إلى أن اللجان الفرعية الأخرى التي شكلها الامين العام لحكومة الولاية رئيس مجلس إدارة مركز معلومات الولاية الاستاذ عبد القادر محمد سعيد وهي اللجنة الفنية للمشروع واللجنة التنسيقية تواصل عملها بالصورة الطيبة. سونا

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