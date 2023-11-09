كين يمنح البايرن بطاقة عبور أوروبية بإسقاط جالطة سراي

واصل بايرن ميونخ سحق منافسيه في دوري أبطال أوروبا، بتغلبه مجددا على ضيفه جالطة سراي بنتيجة (2-1)، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات.

الفريق البافاري سجل هدفين متأخرين عن طريق هاري كين في الدقيقتين 80 و86، فيما أحرز سيدريك باكامبو هدف جالطة (ق 90+3).بهذه النتيجة، حجز بايرن مقعدا له في دور ال16 قبل جولتين من النهاية، وذلك بوصوله للنقطة 12 في صدارة المجموعة الأولى، فيما احتل جالطة سراي المركز الثالث بتوقفه عند 4 نقاط.

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