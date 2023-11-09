انتر ميلان يتجاوز مجموعات دوري الأبطال

انتزع إنتر ميلان فوزا صعبا من ملعب مضيفه سالزبورج، (1-0) في اللقاء الذي أقيم على ملعب رد بول أرينا، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا.أحرز لاوتارو مارتينيز مهاجم الإنتر، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 85 من ركلة جزاء.
بهذا الفوز رفع إنتر رصيده إلى 10 نقاط بالمركز الثاني بالمجموعة الرابعة بالتساوي مع المتصدر ريال سوسييداد والذي يتصدر المجموعة بفارق الأهداف، ويتأهلا سويا لدور ال16.
كووورة
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