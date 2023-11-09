ريال مدريد يضرب براجا.. ويبلغ ثمن نهائي دوري الأبطال

حقق ريال مدريد الفوز بنتيجة (3-0) خلال مواجهة سبورتنج براجا البرتغالي، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.وسجل لريال مدريد الثلاثي إبراهيم دياز، فينيسيوس جونيور، ورودريجو في الدقائق (27) و(58) و(61) على التوالي.

وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 12 نقطة في قمة المجموعة الثالثة، ليحسم رسميا عبوره للدور ثمن النهائي، بينما تجمد رصيد سبورتنج براجا عند 3 نقاط في المركز الثالث.

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