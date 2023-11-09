بطل أسوانى.. شاب يدفع حياته لإنقاذ صديقه.. تعرف على قصته

نشهد فى كل يوم قصص وحكايات يكون أبطالها شباب يتميز بالمرؤه والشجاعة والإقدام ليسطروا ويجسدوا أسماؤهم من نور فى سجل الأبطال.

واليوم نروى قصة بطل أسوانى، وهو الشاب عبد الله صفوت صاحب الـ 15 عام، ابن قرية الكيال التابعة لمركز إدفو شمال أسوان، والذى دفع حياته فى سبيل إنقاذ حياة صديقة وزميله.

فقد قام الشاب عبد الله بعزيمة الأبطال، وبشجاعة منقطعة النظير بإنقاذ حياة صديقة الذى تعرض لصعق كهربائى، فكانت النتيجة أنه تلقى هو الصعق الكهربائي ليفارق الحياة فى مشهد إنسانى وبطولى يجعل من أسمه خالداً ومحفوراً فى قلوب الكثيرين أمد الدهر.

وقد أوضح أحد شهود العيان بأن الشاب عبد الله صفوت يعمل في ورشة تصليح كوتش سيارات بقرية العدوة بمركز إدفو، وأنه تعرض لصعق كهربائي في أثناء محاولته لإنقاذ أحد العاملين معه في الورشة الذي تعرض لصعق كهربائي.

وقال شاهد العيان بأنه تم نقل الشاب عبد الله صفوت وزميله إلى مستشفي حورس العام، وفور وصولهما إلى المستشفي لقي الشاب عبد الله مصرعه، الذي أنقذ زميله بعد تعرضه لصعق كهربائي، وأن زميله تم إسعافه داخل المستشفى، وفور تحسن حالته الصحية تعرض لنوبة بكاء شديدة على زميله الذي أنقذه قائلًا “يارتني كنت أنا اللي مت”.

وأبلغت المستشفي أهل المتوفي الذين وصلوا إلى المستشفى والحزن يخيم عليهم وهم في حالة من الصدمة، وتم إبلاغهم بالموقف الشجاع الذي أداه ابنهم، لكن دموعهم لم تتوقف حزناً على فراقه، وتم نقل الجثة إلى المشرحة لإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة، ومن ثم إنهاء تصريح الدفن وذلك لتسليمه لأهله ونقله إلى مثواه الأخير.

صدى البلد