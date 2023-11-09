حبس عاطلين سرقا لافتات إرشادية من أحد الطرق بالقاهرة

قررت نيابة السلام الجزئية، حبس عاطلين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة ٤ لافتات إرشادية من أحد الطرق بدائرة قسم شرطة النزهة بأسلوب “الخلع”.
وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.
وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطلين) بدائرة قسم شرطة السلام ثان حال إستقلالهما مركبة “تروسيكل” مُحمل عليها (عدد 4 لافتات إرشادية) بمواجهتهما إعترفا بسرقتهما من أحد الطرق بدائرة قسم شرطة النزهة بأسلوب “الخلع”.
صدى البلد
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