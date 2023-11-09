القبض على متهم لقيامه بغسـل 11 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع

قررت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 11 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع.

قالت الداخلية في بيان اليوم الخميس: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع..

فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة بورسعيد) لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات المملوكة للدولة، الأمر الذي مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات- وشراء العقارات والسيارات)، وقد قدرت أفعال الغسيل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ (11 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».

المصري اليوم