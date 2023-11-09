رفع 50 سيارة ودراجة نارية متروكة بالشوارع خلال 24 ساعة

تمكنت شرطة المرور من رفع 50 سيارة ودراجة نارية «متروكة ومتهالكة» من الشوارع في القاهرة والمحافظات. وقالت وزارة الداخلية، في بيان، الخميس ، إن هذا يأتى ضمن خطة الوزارة للانتشار الأمنى على مستوى الجمهورية لإعادة الانضباط إلى الشارع وفرض السيطرة. المصري اليوم

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