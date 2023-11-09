الشرطة الامنية محلية مروي تضبط كمية من الادوية المنقذة للحياة بكريمة

تَمكنت الشرطة الامنية محلية مروي وتحت إشراف مدير شرطة المحلية من تحقيق إنجاز كبير يضاف إلى سلسلة إنجازاتها والمتمثل في ضبطها لكميات كبيرة من الأدوية المنقذة للحياة . وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن ضبطية الأدوية قد تمت من خلال الأطواف والدوريات والمتابعة والحس الأمني العالي الذي يتمتع به افراد الشرطة الامنية . هذا وقد تم توقيف المتهمين وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم بفتح بلاغ بالرقم(335 تحت المادة 100/68 ق ج وتحويله لجهة الاختصاص . وفي ذات السياق أكد مدير الشرطة الأمنية بالمحلية مواصلة عمل تنفيذ خطتها في محاربتها لجميع الانتهاكات التي تسبب اي نوع من الإضرار للمواطن . وجدد بأن قوة الميدان ستكون حاضرة في عملها ليلاً ونهاراً . المكتب الصحفي لشرطة السودان

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