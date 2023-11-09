آخر فسحة في العُمر.. انتهاء حياة خمسينية سقط عليها سور حديقة

انتهت حياة ربة منزل في نهاية العقد السادس من عمرها، أثناء سيرها مع شقيقها، حيث سقط عليها جزء من سور حديقة قديم، دائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود اشارة من مستشفى جرجا العام، مفادها وصول المدعوة “بدرية ج.م.م، 57 سنة، ربة منزل، وتقيم دائرة مركز دار السلام”، جثة هامدة.

وبالإنتقال والفحص وبسؤال كلاً من:” زوجها المدعو احمد ا.ع، 57 سنة، مزارع، ويقيم بذات الناحية، وشقيقها المدعو متولي ج.م.م، 39 سنة، عامل، ويقيم دائرة القسم”، قررا بأنه حال تواجد المذكورة في زيارة للثاني، وأثناء سيرهما سقط عليها جزء من سور حديقة قديم.

ملك ورثة المدعو “حلمي ع.ع.ع، يقيمون دائرة مركز دار السلام”، ولم يتهما أحداً بالتسبب في ذلك ونفيا الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة سقوط سور عليها ولا توجد شبهة جنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

صدى البلد