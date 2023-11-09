إستمراراً لجهدها الدؤوب في مراقبة المداخل والمخارج ورصد وتتبع المعلومات الأمنية تمكنت إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية فرعية نهرالنيل من ضبط متهم بحوزته مبلغ 19 الف جنيه مزيفة “أوراق فئة 500 جنيه” وذلك بمدخل كوبري أم الطيور بعطبرة. وبالتحري مع المتهم أفاد بإستلامه لها من منطقة شرق النيل بولاية الخرطوم. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تحت المادة 117 بقسم شرطة الأوسط عطبرة ويجري إستكمال التحريات. وذكر المكتب الصحفي لشرطة السودان بتمكن تيم الميدان بالمباحث والتحقيقات الجنائية من إسترداد عربة تويوتا يارس موديل العام 2016 يقودها أحد الأشخاص بعطبرة وبالإشتباه في شأنه تم التواصل مع المالك من خلال شهادة بحث العربة والذي أكد بدوره أن العربة مفقودة منذ الأيام الأولى للحرب وأنه قام بتدوين بلاغ جنائي بشأنها بقسم شرطة الأوسط كسلا حيث سيتم ترحيل العربة والمتهم الى جهة البلاغ لاستكمال الإجراءات. الخرطوم – “أخبار الخليج 365”

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. المباحث والتحقيقات الجنائية فرعية نهرالنيل تضبط عملة مزيفة وتسترد عربة منهوبة من ولاية الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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